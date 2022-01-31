У Києві водій маршрутки під час руху займався дивною справою (відео)

Відео з водієм відзняв один з пасажирів маршрутки

Відео з водієм відзняв один з пасажирів маршрутки

Водій маршрутки вирішив передивитися стрічку соцмережі

У Києві водій 472-ї маршрутки, яка прямує від станції метро «Мінська» до проспекту Георгія Гонгадзе, відзначився дивною поведінкою в робочий час.

Відповідне відео напередодні опублікував Телеграм-канал «Київ оперативний». Те, що робить водій під час руху транспортного засобу, вдалося зняти на телефон одному з пасажирів у салоні.

«Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі наче після бомбардування. Хоч водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансонового трешняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку.

Раніше в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.