  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві водій маршрутки під час руху займався дивною справою (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відео з водієм відзняв один з пасажирів маршрутки - У Києві водій маршрутки під час руху займався дивною справою (відео)
    Відео з водієм відзняв один з пасажирів маршрутки
    скріншот відео

    Водій маршрутки вирішив передивитися стрічку соцмережі

    У Києві водій 472-ї маршрутки, яка прямує від станції метро «Мінська» до проспекту Георгія Гонгадзе, відзначився дивною поведінкою в робочий час.

    Відповідне відео напередодні опублікував Телеграм-канал «Київ оперативний». Те, що робить водій під час руху транспортного засобу, вдалося зняти на телефон одному з пасажирів у салоні.

    «Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі наче після бомбардування. Хоч водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансонового трешняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку.

    Раніше в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.

    Теги: Київ метро телефон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві водій маршрутки під час руху займався дивною справою (відео)