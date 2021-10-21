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    У Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку

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    Маршрутний автобус потрапив у ДТП - У Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку
    Маршрутний автобус потрапив у ДТП
    Фото з відкритих джерел

    Під час рейсу водій декілька разів ставало зле за кермом

    20 жовтня на Харківському шосе, 54 маршрутний автобус №589 на повному ходу раптово в‘їхав в автомобіль, який стояв на світлофорі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Пасажири, які їхали в маршрутці, розповіли, що водію неодноразово ставало погано під час рейсу і вони допомагали йому прийти до тями. Після цього водій сказав, що вже почувається добре і може продовжити рух.

    До ДТП пасажири не зупинили водія і не викликали йому швидку допомогу.

    В результаті ДТП ніхто не постраждав.

    Поліція і швидка допомога для водія маршрутки прибули за кілька хвилин.

    Нагадаємо, нещодавно в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.

    Державна служба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») перевірила власника столичного маршрутного автобуса, в якого відпали двері. Щодо перевізника складено шість актів про порушення, зокрема за неналежний технічний та санітарний стан автобусів. Крім того, перевізник має сплатити 17 тис. грн штрафу та у найближчий час усунути виявлені порушення.

    Як відомо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

    З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.


    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій
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    У Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку