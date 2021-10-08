У Києві в маршрутки з пасажирами відвалилися двері (фото)

Двері впали на узбіччя, ледь не прибивши пасажира, який виходив із маршрутки

Деякі столичні маршрутки розвалюються на ходу

У Києві з черговою маршруткою сталася халепа. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Цього разу проблеми виникли в автобус на маршруті №509 (вул. Милославська – вул. Ялтинська).

Повідомляється, що на зупинці громадського транспорту у маршрутки відвалилися двері, коли з автобуса виходили пасажири.

«Добре, що нікого не прибило тими дверима», – прокоментували в дописі під фото.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.





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