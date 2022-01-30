Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші в українців

Шахраї почали масово створюють підроблені сайти, де з помітними знижками продаються квитки на концерти

Кібершахраї обманюють, переважно, людей літнього віку, які погано знаються на сучасних технологіях і звикли вірити «офіційним» дзвінкам. Тим часом, зловмисники придумали нову схему шахрайства, націлену також і на молоде покоління. Про це повідомляє GSMinfo.

Шахраї почали масово створюють підроблені сайти, де з помітними знижками продаються квитки на концерти та інші івенти, цікаві якраз молодому поколінню. Ці магазини активно рекламують за допомогою соціальних мереж та месенджерів. Коли потенційна жертва потрапляє на сайт і оформляє покупку квитка, їй пропонується заповнити спеціальну форму, що включає платіжну інформацію покупця – начебто б нічого незвичайного.

Людина потрапляє на сайт і оформляє покупку квитка, їй пропонується заповнити спеціальну форму, що включає платіжну інформацію покупця.

За першої спроби оплати вилітає помилка, а жертві повідомляють – повторіть ще раз. На телефон в той же час приходить СМС-повідомлення з кодом, який нібито необхідний для проведення покупки, правда, потрібен він шахраям для переказу коштів невдахи шукача халяви на свої рахунки. Номер картки, CVV та інші дані вже вкрадені – при першій спробі оплати, що «не спрацювала». Банк же не може відстежити подібні транзакції як підозрілі, адже СМС-коди – стандартний спосіб підтвердити переказ, тобто все виглядає вкрай буденно.

Повідомлення про помилку може приходити доти, доки на рахунку жертви не залишиться коштів. Транзакції здійснюються різними сумами. За відсутності push-повідомлень про дії з рахунком людина може за короткий проміжок часу позбутися всіх своїх заощаджень.

До слова, на Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.