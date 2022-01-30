Історики привезли до Києва найстаріший прапор України (фото)

Реліквію презентували у стінах Національного музею історії України у Другій світовій війні

До повернення в Україну пам'ятка зберігалася у США

До 30-річчя Державного прапору України у Національному музеї історії України у Другій світовій війні представили найстаріший збережений прапор України в національних кольорах. Цей стяг був свідком перших кроків України на шляху розбудови власного війська та державності, повідомляє «Вечірній Київ».

Одним із 2500 делегатів з’їзду був полковник армії УНР, політичний діяч Володимир Кедровський. Він зберіг раритет, а його син Юрій передав пам’ятку на зберігання до скарбниці Українського музею у Нью-Йорку.

Презентував реліквію генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, кандидат історичних наук, куратор виставки «За волю України!» Юрій Савчук. Подія відбулася у просторі українсько-американського виставкового проєкту «За волю України!».

У просторі виставкового проєкту «За волю України!» представлено 250 артефактів із 20 музеїв, архівів і бібліотек України та США, які охоплюють період Визвольних змагань (1917–1921 рр).

«Виставка відкрилася до 30-річчя Незалежності й стала вагомою подією музейного життя. Одним з унікальних артефактів, які представлено в нас в експозиції, є найстаріший задокументований фактично підтверджений прапор у національних кольорах», – наголосив Юрій Савчук.

До слова, весною 2022 року на Місяць доставлять прапор України в рамках місії британської компанії Spacebit

Компанія «Меридіан» імені С.П. Корольова, що входить до складу держконцерну, приєдналася до космічної місії на Місяць, яку реалізує Україна з британською компанією Spacebit.

Старт запланований на весну 2022 року.

У рамках місії на Місяць буде доставлено обладнання для дослідження ґрунту, вивчення відібраних зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітному полі супутника Землі.