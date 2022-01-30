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    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)

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    Дороги і тротуари розчищають 358 одиниць спецтехніки - Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)
    Дороги і тротуари розчищають 358 одиниць спецтехніки
    фото: glavcom.ua

    У Києві 30 січня – складні метеоумови

    Замети, що утворилися в результаті снігопаду в ніч проти неділі в Києві, розчищають 358 одиниць спецтехніки і 404 комунальники, повідомили в «Київавтодорі».

    «Наразі на дорогах і тротуарах – 358 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, сходи, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи очищають 404 працівники», – ідеться в повідомленні на сторінці компанії у Facebook у неділю вранці.

    Комунальники зазначили, що зустріли негоду оперативною обробкою автодоріг.

    «Так, до початку опадів на покриття підйомів і спусків, мостів і шляхопроводів, магістральних вулиць були нанесені протиожеледні засоби. З початком снігопаду почала працювати снігоприбиральна техніка. Вночі було задіяно 295 одиниць», – уточнили в «Київавтодорі».

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    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)
    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)
    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)
    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)
    фото: glavcom.ua

    В інформації наголошується, що в Києві складні метеоумови. З ночі почався сильний снігопад, пориви вітру посилилися до 20-24 м/с. Снігопади прогнозують протягом дня.

    Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України йтиме сніг.

    Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

    Теги: Київ Facebook снігопад
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    Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)