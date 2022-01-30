Київ завалило снігом: як комунальники розчищають столицю (фото)

У Києві 30 січня – складні метеоумови

Замети, що утворилися в результаті снігопаду в ніч проти неділі в Києві, розчищають 358 одиниць спецтехніки і 404 комунальники, повідомили в «Київавтодорі».

«Наразі на дорогах і тротуарах – 358 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, сходи, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи очищають 404 працівники», – ідеться в повідомленні на сторінці компанії у Facebook у неділю вранці.

Комунальники зазначили, що зустріли негоду оперативною обробкою автодоріг.

«Так, до початку опадів на покриття підйомів і спусків, мостів і шляхопроводів, магістральних вулиць були нанесені протиожеледні засоби. З початком снігопаду почала працювати снігоприбиральна техніка. Вночі було задіяно 295 одиниць», – уточнили в «Київавтодорі».

В інформації наголошується, що в Києві складні метеоумови. З ночі почався сильний снігопад, пориви вітру посилилися до 20-24 м/с. Снігопади прогнозують протягом дня.

Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України йтиме сніг.

Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.