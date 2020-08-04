На Братиславській перекрито рух: дорогу перегородив повалений стовп (фото)



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Збитий стовп повис на лініях електропередач Фото: Київ автомобільний

ДТП сталася поблизу станції метро «Чернігівська»

Сьогодні, 4 серпня, на вулиці Братиславській у Києві екскаватор в’їхав в опору освітлення. Внаслідок ДТП опора зламалась.

У зв’язку з цим на вул. Братиславській у напрямку вул. Гната Хоткевича перекрито рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Бригади комунального підприємства «Київпастранс» уже займаються ліквідацією аварії.

Як повідомляє «Київ автомобільний», стовп під час падіння повис на електродротах.

Як повідомлялося, 2 серпня близько 20 години на Володимирському узвозі на шаленій швидкості перекинувся автомобіль Skoda Fabia.

1 серпня на 7 кілометрі траси Київ – Одеса сталася ДТП, внаслідок якої було пошкоджено комунальне майно столиці, а саме обладнання комплексу габаритно-вагового контролю транспортних засобів