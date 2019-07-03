Водія авто, що заїхав на «міст Кличка», притягнуто до відповідальності



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16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав Mercedes

Патрульні склали на водія постанову за вчинення ним одразу двох правопорушень

У вівторок, 2 липня, столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія Mercedes, який проїхався по пішохідному мосту. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Нещодавно управління патрульної поліції у місті Києві направило 25-річному водію (рекомендованим листом) виклик, яким офіційно запросило його з’явитись до управління, щоб взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, яке він вчинив.

Чоловік не з’явився у зазначений у виклику термін, а тому патрульні направили йому ще один лист у якому зазначили, що у разі його відсутності справа буде розглянута без його участі.

«Водій, який неодноразово належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, так і не з’явився на її розгляд та не повідомив про причини своєї відсутності, заяв та клопотань від нього також не надходило. Патрульні склали на громадянина постанову за вчинення ним одразу двох правопорушень — керування транспортним засобом, будучи позбавленим такого права судом (ч.4 ст.126 КУпАП), та проїзд по пішохідному мосту (ч.1 ст.122 КУпАП)», - повідомили в патрульній поліції.

Нагадаємо, 16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

30 червня вранці на пішохідно-велосипедний міст намагався заїхати ще один автомобіль.