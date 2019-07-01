Дурний приклад заразний: на «міст Кличка» намагався заїхати ще один автомобіль (фото)



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Автомобіль намагався заїхати на міст з парку «Володимирська гірка» Фото: Муніципальна охорона

Охорона парку попередила спробу заїзду авто на міст

У неділю, 30 червня, вранці на пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує арку Дружби народів і Володимирську гірку, намагався заїхати автомобіль. Про це повідомляється на сторінці Муніципальної охорони у Facebook.

«Учора близько 5 години ранку у парку Володимирська гірка (зі сторони Трьохсвятительської) нарядом охорони парку було попереджено спробу заїзду автомобіля на пішохідно-велосипедний міст», - сказано в повідомленні.

На місце була викликана поліція, на водія складено адміністративний протокол. За інформацією поліції, водій міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня міст на добу закрили для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.