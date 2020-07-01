Водія автобуса, який збив на трасі тварину, притягнули до відповідальності



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На водія, який збив на дорозі тварину, оформили протокол

Водій збив на дороза лося

Вчора ввечері, на 38 км автодороги Київ – Одеса, водій пасажирського автобуса Neoplan не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на тварину. Про це повідомила патрульна поліція Київської області.

За словами 46-річного водія, він їхав по крайній правій смузі дороги і відчув удар в лобове скло з правого боку. Після зупинки водій побачив, що збив лося. Тварина від зіткнення загинула на місці події. Автобус отримав механічні пошкодження лобового скла.

Патрульні поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди, відібрали пояснення та оформили на водія протокол за ст. 124 КУпАП.

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і заходів безпеки під час керування транспортними засобами. У поїздці зважати на всі фактори, що можуть становити небезпеку для водія та інших учасників дорожнього руху: час доби, освітленість проїзної частини, дорожнє покриття, раптову появу тварин на дорозі, тощо. Обирати таку швидкість руху, аби мати змогу постійно контролювати транспортний засіб і ситуацію довкола.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у місті Яворів на Львівщині, їздив по місту на авто та зі зброї стріляв у безпритульних собак.