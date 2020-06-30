На Львівщині чоловік на авто стріляв по безпритульних собаках



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У Яворові чоловік розстрілював собак

Одну собаку чоловік поранив

У місті Яворів на Львівщині, їздив по місту на авто та зі зброї стріляв у безпритульних собак. Про це повідомила у Facebook Ніна Хмелева.

«В нашому місті 28 червня вночі сталася кричуща подія. Ми з чоловіком стали свідками, як чоловік стріляв по собаках. Одну собаку точно поранив, бо стояв дикий стогін. На жаль, собаку ми не знайшли, мабуть, вона втекла, а садиста затримали ми і небайдужі перехожі», – повідомила жінка.

Вона зазначила, що викликали поліцію, але поліція їхала більше години. Звісно, стрілець, почувши, що поліція їде – відразу поїхав. Поліція довго не хотіла приймати заяву, вони по базі перевірили, чия машина. Почали переконувати, що то була пітарда. Одним словом, з боєм написали заяву. Чомусь впевнена, що цей випадок, як і багато подібних, ніхто розглядати не буде», – написала жінка.

Раніше повідомляли, що «Міжнародні авіалінії України» розпочали службове розслідування через загибель 38 тварин на борту літака, який летів із Києва в Торонто 13 червня, та відсторонили від роботи директора з вантажних перевезень.

Поліція Київскої області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади.

Нагадаємо, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак померли.