Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)

Ранковий мороз не злякав охочих зануритися у воду на Водохреще

На Оболонській набережній встановлено намет та працює кафе

Сьогодні, 19 січня, на Водохреще багато киян уже вийшли на водойми відзначати одне з найбільших християнських свят. Оболонська набережна саме так локація, де традиційно збирається багато містян і занурюються у воду. Незважаючи на мороз, з самого ранку тут помітили охочих зануритися в крижану воду, пише Obozrevatel.

Так, на набережній співробітники комунального підприємства «Плесо» вирізали в льоді ополонку в вигляді великого хреста. Крім того, на березі встановлено намет та працює кафе.

Зазначимо, всього на столичних водоймах відкрили 15 офіційних локацій. На всіх точках з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та медики, а самі місця обладнають кабінками для перевдягання.

Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».



