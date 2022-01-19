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    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)

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    Ранковий мороз не злякав охочих зануритися у воду на Водохреще - Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Ранковий мороз не злякав охочих зануритися у воду на Водохреще
    фото: obozrevatel

    На Оболонській набережній встановлено намет та працює кафе

    Сьогодні, 19 січня, на Водохреще багато киян уже вийшли на водойми відзначати одне з найбільших християнських свят. Оболонська набережна саме так локація, де традиційно збирається багато містян і занурюються у воду. Незважаючи на мороз, з самого ранку тут помітили охочих зануритися в крижану воду, пише Obozrevatel.

    Так, на набережній співробітники комунального підприємства «Плесо» вирізали в льоді ополонку в вигляді великого хреста. Крім того, на березі встановлено намет та працює кафе.

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    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)
    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)

    Зазначимо, всього на столичних водоймах відкрили 15 офіційних локацій. На всіх точках з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та медики, а самі місця обладнають кабінками для перевдягання.

    Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».

    Читайте також: Водохреще або Йордан: звичаї та заборони 19 січня


    Теги: Гідропарк рятувальники Свято Водохреща кияни
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    Кияни, незважаючи на мороз, пірнають в ополонки (фото)