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    На Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк»

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    Другий вихід на станції метро &laquo;Гідропарк&raquo; відкриють для зручності киян - На Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк»
    Другий вихід на станції метро «Гідропарк» відкриють для зручності киян
    фото: focus.ua

    Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00

    На Водохреще у Києві відкриють другий вихід на станції метро «Гідропарк». Це робиться для зручності пасажирів, аби люди могли легше дістатися до місць купання. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

    «Для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк» під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі», – зазначається у повідомленні.

    На Водехреще кияни люблять купатися у Гідропарку

    На Водехреще кияни люблять купатися у Гідропарку

    Нагадаємо, до Водохреща у столиці облаштували спеціальні понтони для купання.

    Нагадаємо, на Водохреще деякі вулиці Києва залишаться без води.

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    Теги: метро Гідропарк Свято Водохреща кияни перевезення
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    На Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк»