Водохреще: чи вся вода сьогодні свята

Коли набирати воду, як її правильно зберігати і використовувати

Свято Водохреща православні християни відзначають 19 січня. Переддень цього дня 18 січня – Водохресний святвечір. Коли і де набирати воду для освячення і скільки її можна зберігати, пише Главред.

Свято Водохреща нагадує про обряд хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан. Після цього на нього зійшов Святий Дух, перевтілившись в голуба. Свідком цього божественного дива став Іоанн Хреститель.

У ніч з 18 на 19 січня в храмах і церквах проходять літургії та освячення води, якою окроплюються парафіяни.

Водохреща 2022: коли святять воду

У ніч з 18 на 19 січня вважається, що вода з будь-якої водойми стає святою. У цей час навіть вода з крана матиме особливу силу.

Якщо набрати воду вночі не вийшло, можна набрати її в будь-якій водоймі. Особливо це актуально, якщо ви будете влаштовувати купання у відкритій водоймі. Вважається, що вода з ополонки, якщо її додавати у ванну зможе захистити від хвороб.

Воду з річки слід зберігати в скляних невеликих ємностях. Ємність краще зберігати біля ікон, а залишки невикористаної води вилити в річку або спеціальне місце в храмі або церкві.

Як використовувати святу воду:

Після обряду освячення необхідно окропити водою кожен куток будинку – це допоможе захистити житло від нечистої сили.

Змастіть хворі місця святою водою – її чудодійна сила допоможе полегшити недугу.

Допоможе вона і від пристріту – потрібно вмитися святою водою і прочитати молитву.

У день Хрещення воду можна пити цілий день, в інші дні – вживати тільки натщесерце.

Найбільшу користь свята водохресна вода принесе, якщо не тільки її пити, а й відвідати церкву і помолитися.

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