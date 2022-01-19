  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Водохреще: чи вся вода сьогодні свята

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Варто знати, як правильно вживати свячену воду - Водохреще: чи вся вода сьогодні свята
    Варто знати, як правильно вживати свячену воду
    фото: glavcom.ua

    Коли набирати воду, як її правильно зберігати і використовувати

    Свято Водохреща православні християни відзначають 19 січня. Переддень цього дня 18 січня – Водохресний святвечір. Коли і де набирати воду для освячення і скільки її можна зберігати, пише Главред.

    Свято Водохреща нагадує про обряд хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан. Після цього на нього зійшов Святий Дух, перевтілившись в голуба. Свідком цього божественного дива став Іоанн Хреститель.

    У ніч з 18 на 19 січня в храмах і церквах проходять літургії та освячення води, якою окроплюються парафіяни.
    Водохреща 2022: коли святять воду

    У ніч з 18 на 19 січня вважається, що вода з будь-якої водойми стає святою. У цей час навіть вода з крана матиме особливу силу.

    Якщо набрати воду вночі не вийшло, можна набрати її в будь-якій водоймі. Особливо це актуально, якщо ви будете влаштовувати купання у відкритій водоймі. Вважається, що вода з ополонки, якщо її додавати у ванну зможе захистити від хвороб.

    Воду з річки слід зберігати в скляних невеликих ємностях. Ємність краще зберігати біля ікон, а залишки невикористаної води вилити в річку або спеціальне місце в храмі або церкві.

    Як використовувати святу воду:

    • Після обряду освячення необхідно окропити водою кожен куток будинку – це допоможе захистити житло від нечистої сили.
    • Змастіть хворі місця святою водою – її чудодійна сила допоможе полегшити недугу.
    • Допоможе вона і від пристріту – потрібно вмитися святою водою і прочитати молитву.
    • У день Хрещення воду можна пити цілий день, в інші дні – вживати тільки натщесерце.
    • Найбільшу користь свята водохресна вода принесе, якщо не тільки її пити, а й відвідати церкву і помолитися.

    Нагадаємо, лікарі розповіли, кому категорично не можна занурюватись в ополонку.

    Також стало відомо, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

    Читайте також:
    Теги: вода свята хрещення житло Свято Водохреща обряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Водохреще: чи вся вода сьогодні свята