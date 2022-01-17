До Водохреща у столиці облаштували спеціальні понтони для купання: адреси локацій

Фахівці не радять стрімголов забігати у воду, краще робити це виважено і спокійно

Зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах Києва

Київ розпочав підготовку до святкування Водохреща. Зокрема для бажаючих зануритися у воду київські служби облаштували в межах столиці 15 локацій зі спеціальними понтонами та синтетичними доріжками. Про це повідомляє пресслужба КМДА

Зокрема, такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці:

Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р.Дніпро, Венеціанський острів.

«Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.

«Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.

«Наталка 2» (парк).

«Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.

«Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

«Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини.

«Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.

«Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.

«Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.

«Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул.Приозерна.

«Центральна», Дніпровський район, р.Дніпро, острів Труханів.

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул.Йорданська-просп. Оболонський.

«Веселка», Дніпровський район, вул.Микільсько-Слобідська, 7.

«Чорторий», Деснянський район, р.Дніпро, острів Муромець.

Аби купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, варто дотримуватися простих правил, які підготували фахівці рятувальної служби КП «Плесо».

Поступовість. Перш за все, готуватися до купання слід заздалегідь.

У жодному разі не йдіть у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим «екстремальне купання» і переконаний, що ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися там, де перебуватимете не у полі зору інших людей і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу.

Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Чай, кава, гарячий бульйон – будь-ласка, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес занурення

Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є послизання на кризі біля урізу води.

Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Зігрівайтесь теплими безалкогольними напоями і при необхідності йдіть у тепле приміщення.

Нагадаємо, на Водохреще деякі вулиці Києва залишаться без води.