Як правильно занурюватись на Водохреща (відео)

Якщо поблизу немає облаштованих місць для хрещенських занурень – можна набрати навіть ванну

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує правила безпечного святкування

Сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Загалом, на водоймах країни встановлено 840 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді, а на чергуванні перебувають більше 2 тис. 700 рятувальників ДСНС та 510 одиниць техніки.

У свою чергу, представники духовенства зауважили, що необов'язково ризикувати життям, якщо поблизу немає облаштованих місць для хрещенських занурень – можна набрати навіть ванну. Адже на першому місці має бути безпека.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

Дбайте про своє життя та життя своїх рідних, дотримуйтеся правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101»!

Нагадаємо, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

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