Водолази врятували жінку з Дніпра на Подолі

Жінка впала у річку біля Набережного шосе

У четвер, 19 листопада, біля Набережного шосе у Подільському районі столиці у річку Дніпро впала жінка, 1970 року народження. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:28.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження витягли жінку з води та на місці надали їй домедичну допомогу.

Після цього постраждалу передали медикам.

Як повідомлялося, 19 листопада рятувальники витягли чоловіка з колектора теплотраси.

У колекторі чоловік отримав опіки гарячою водою верхніх та нижніх кінцівок тіла. Рятувальники дістали його та передали медикам для подальшої госпіталізації в опіковий центр.

Нагадаємо, за тиждень з 9 по 15 листопада на водних об’єктах Києва загиблих не було, врятовано 1 особу. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 9 осіб та загинуло 42 особи, а саме: на р. Дніпро - 15 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.