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    Новини

    З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка

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    Тіло чоловіка знаходилося на відстані 15-20 м від берега - З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка
    Тіло чоловіка знаходилося на відстані 15-20 м від берега
    Фото: ДСНС

    Причини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

    У вівторок, 20 жовтня, на озері «Пірне» у Дарницькому району столиці було виявлене тіло чоловіка. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:47.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 15-20 м від берега. Бійці за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло з води та передали його правоохоронним органам, ними ж і будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку.

    На вигляд потопельнику близько 40-50 років.

    Нагадаємо, 15 жовтня в озері «Жандарка» в Дарницькому районі столиці було виявлено тіло жінки.

    14 жовтня бійці ДСН врятували чоловіка в річці Котурка, що в Оболонському районі. Потерпілий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому не зміг пояснити, як саме він потрапив у воду.

    Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники
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