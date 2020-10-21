З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло чоловіка знаходилося на відстані 15-20 м від берега Фото: ДСНС

Причини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

У вівторок, 20 жовтня, на озері «Пірне» у Дарницькому району столиці було виявлене тіло чоловіка. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:47.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 15-20 м від берега. Бійці за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло з води та передали його правоохоронним органам, ними ж і будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку.

На вигляд потопельнику близько 40-50 років.

Нагадаємо, 15 жовтня в озері «Жандарка» в Дарницькому районі столиці було виявлено тіло жінки.

14 жовтня бійці ДСН врятували чоловіка в річці Котурка, що в Оболонському районі. Потерпілий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому не зміг пояснити, як саме він потрапив у воду.