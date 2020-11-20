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    Столичні рятувальники витягли чоловіка з опіками з колектора теплотраси

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    На місце виїжджали рятувальники&nbsp;5 Державної пожежно-рятувальної частини - Столичні рятувальники витягли чоловіка з опіками з колектора теплотраси
    На місце виїжджали рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини
    Фото: ДСНС

    У колекторі чоловік отримав опіки гарячою водою верхніх та нижніх кінцівок

    У четвер, 19 листопада, о 17:05 столичних рятувальників надійшла інформація, що на Харківському шосе, 21/1 у Дарницькому районі у колекторі теплотраси знаходиться чоловік та потребує допомоги.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події виїхали рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці встановили, що біля 9-поверхового житлового будинку чоловік, 1966 року народження, знаходячись в колекторі теплотраси, отримав опіки гарячою водою верхніх та нижніх кінцівок тіла.

    Рятувальники дістали чоловіка та передали його для подальшої госпіталізації в опіковий центр медикам.

    Як повідомлялося, у зимовий період, із 1 грудня 2020-го до 1 квітня 2021-го, у Києві організують соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям. 

    Департаменту соціальної політики за несприятливих погодних умов доручено винайти можливість збільшити на 30% кількість ліжкомісць у Будинку соціального піклування (вул. Суздальська, 4/6) та Київському міському центрі комплексного обслуговування бездомних осіб (с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

    Таке рішення також сприятиме пожежній безпеці у столиці. Адже значна кількість пожеж виникає взимку на горищах, в підвалах та відселених будівлях з вини саме цієї категорії осіб.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники чоловік
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