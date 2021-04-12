Вогонь очищує Київ від МАФів. Вночі згоріли два кіоски (фото)

Займання в кіосках сталося вранці в понеділок

У понеділок, 12 квітня, на світанку сталася пожежа у продуктовому кіоску біля проїжджої частини дороги на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці. Займання виникло о 4:34.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події прибули вогнеборці 4 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що займання сталося у торгівельному продуктовому кіоску з подальшим розповсюдженням полум’я на ще один прибудований кіоск із продажу одягу.

О 5:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 кв. м.

Внаслідок пожежі продуктовий кіоск згорів повністю, в кіоску з одягом частково пошкоджено товар, стіни та покрівлю.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, близько 1100 МАФів, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.