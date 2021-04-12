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    Вогонь очищує Київ від МАФів. Вночі згоріли два кіоски (фото)

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    Рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 кв. м - Вогонь очищує Київ від МАФів. Вночі згоріли два кіоски (фото)
    Рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 кв. м
    Фото: ДСНС

    Займання в кіосках сталося вранці в понеділок

    У понеділок, 12 квітня, на світанку сталася пожежа у продуктовому кіоску біля проїжджої частини дороги на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці. Займання виникло о 4:34.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події прибули вогнеборці 4 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці встановили, що займання сталося у торгівельному продуктовому кіоску з подальшим розповсюдженням полум’я на ще один прибудований кіоск із продажу одягу.

    О 5:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 кв. м.

    Внаслідок пожежі продуктовий кіоск згорів повністю, в кіоску з одягом частково пошкоджено товар, стіни та покрівлю.

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, близько 1100 МАФів, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

    У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

    Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

    Теги: пожежа Київ ДСНС благоустрій рятувальники МАФи
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