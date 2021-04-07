Понад тисячу МАФів демонтовано в Києві протягом трьох місяців

Найбільше демонтажів проводилося на лівому березі столиці

Близько 1100 обʼєктів благоустрою, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року. Про це повідомив в. о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко.

«Демонтажі відбуваються щодня. До комунального підприємства «Київблагоустрій» часто надходять скарги щодо розміщення незаконних тимчасових споруд та засобів пересувної торгівлі на газонах, зупинках, біля переходів чи й просто на пішохідних зонах. Вони не тільки псують естетику міста, а й заважають вільному пересуванню киян», – розповів Микола Бойко.

Також очільник підприємства наголосив, що всі власники тимчасових споруд попередньо отримують припис. Його вимога – надати дозвільні документи на розміщення або ж демонтувати споруди самостійно. Якщо документи не надходять до КП «Київблагоустрій», комунальники виконують демонтаж за дорученням від Департаменту міського благоустрою.

«Незважаючи на попередження, інколи ми зіштовхуємося із супротивом і, як наслідок, унеможливленням провести демонтажні роботи. Але на такі локації ми повертаємося згодом і виконуємо розпочату роботу. Адже тимчасові споруди в Києві можуть розміщуватися лише за наявності дозвільних документів», – додав керівник КП «Київблагоустрій».

За перший квартал найбільше демонтажів проводилося на лівому березі столиці – у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Нагадаємо, що минулого місяця на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.