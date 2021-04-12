У Києві горів двоповерховий особняк (відео)

Рятувальники три години боролися з вогнем у будинку

У неділю, 11 квітня, сталася пожежу у приватному будинку на вул. Андрія Сови в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 14:53.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло на даху двоповерхового приватного будинку, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежа ускладнювалась наявністю дерев‘яних конструкцій та мінеральної вати, яка тліла.

О 16:47 рятувальники локалізували пожежу на площі 300 кв. м та о 18:17 ліквідували.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

На момент виникнення пожежі у будинку нікого не було. Жертв і постраждалих немає.