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    У Києві горів двоповерховий особняк (відео)

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    Загорання сталося на даху будинку - У Києві горів двоповерховий особняк (відео)
    Загорання сталося на даху будинку
    Фото: скріншот з відео

    Рятувальники три години боролися з вогнем у будинку

    У неділю, 11 квітня, сталася пожежу у приватному будинку на вул. Андрія Сови в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 14:53.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло на даху двоповерхового приватного будинку, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа ускладнювалась наявністю дерев‘яних конструкцій та мінеральної вати, яка тліла.

    О 16:47 рятувальники локалізували пожежу на площі 300 кв. м та о 18:17 ліквідували.

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    На момент виникнення пожежі у будинку нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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