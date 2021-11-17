Двоє малолітніх дітей влаштували пожежу у квартирі в Києві

Завдяки діям київських патрульних та рятувальників вдалось запобігти можливій трагедії

У середу, 17 листопада, сталась пожежа в одному з будинків на вулиці Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва. Виклик про пожежу надійшов патрульним, повідомляє Патрульна поліція Києва.

За лічені хвилини інспектори прибули за вказаною адресою. З балкона однієї з квартир валив густий чорний дим. Патрульні розпочали евакуацію мешканців будинку та забезпечили охорону місця події.

За попередньою інформацією, двоє дітей, п'яти та восьми років, залишилися на деякий час без нагляду дорослих та, ймовірно, внаслідок необережного поводження з вогнем спричинили пожежу.

Загорання загасили рятувальники.

Постраждалих немає.

Подальшим з'ясуванням обставин події займатимуться слідчі.

Як повідомлялося, 15 листопада на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці сталась пожежа у приватній садибі.

Також 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.