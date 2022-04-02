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    Волонтери пропонують винагороду за порятунок собак із притулку в Бородянці

    Вижити в окупації вдалося лише приблизно 150 собакам, проте їхній стан критичний - Волонтери пропонують винагороду за порятунок собак із притулку в Бородянці
    Вижити в окупації вдалося лише приблизно 150 собакам, проте їхній стан критичний
    скріншот із відео

    Тварини місяць провели без їжі та води

    Спільнота UAnimals перераховує 50 тис. грн. винагороди за порятунок тварин з Бородянського притулку, що на Київщині.

    «1 квітня 2022 року, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. Тут з початку війни тварини залишилась закритими у вольєрах, без жодної їжі та води. Весь цей час керівництва на території комунального підприємства не було і в порятунку тварин представники притулку участі не брали», – йдеться в повідомленні.

    На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані. Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило всього 150.

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    Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

    27 тварин в найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік.

    Зоозахисниця Юлія Петренко у своєму Facebook розповіла про те, що зараз відбувається у притулку, та як почувають себе тварини після місяця пережитого жаху.

    «Страшенне горе. І собаче, і людське. Частина собак змогли вижити, але дуже багато тварин у жахливому стані, перебувають на межі життя та смерті, їм потрібне термінове лікування. У всіх сильне зневоднення та виснаження, частина собак вже не в змозі ходити», – написала Петренко.

    Вона додала, що команда волонтерів вже проводить евакуацію найважчих собак із притулку до столичних ветклінік.

    Нагадаємо, учора стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Бородянка.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина тварини Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Волонтери пропонують винагороду за порятунок собак із притулку в Бородянці