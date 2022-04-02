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    Події в Україні

    ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото)

    Воїни підбили вертоліт і захопили &laquo;пташку&raquo; окупантів - ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото)

    Воїни підбили вертоліт і захопили «пташку» окупантів

    фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

    Наші військові здобули авіаційний трофей

    Бійці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України захопили військовий трофей – гелікоптер російських окупантів. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

    «Історичне фото: вояки Руху опору Сил спеціальних операцій оглядають російський вертоліт, збитий воїнами Сил оборони України. На одного стерв'ятника рашистів стало менше! Працюємо!», – йдеться в повідомленні.

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    Воїни підбили вертоліт і захопили «пташку» окупантів. фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
    Воїни підбили вертоліт і захопили «пташку» окупантів. фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

    Нагадаємо, окупанти змінили тактику бойових дій у небі.

    Раніше за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вертоліт військові Україна гелікоптер Facebook окупація #stoprussia
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    ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото)