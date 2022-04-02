ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото)
Воїни підбили вертоліт і захопили «пташку» окупантів
Наші військові здобули авіаційний трофей
Бійці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України захопили військовий трофей – гелікоптер російських окупантів. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.
«Історичне фото: вояки Руху опору Сил спеціальних операцій оглядають російський вертоліт, збитий воїнами Сил оборони України. На одного стерв'ятника рашистів стало менше! Працюємо!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти змінили тактику бойових дій у небі.
Раніше за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.