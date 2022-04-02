«Я не вірю більше у вашого Бога». Гірка сповідь дівчинки, яка втратила в Маріуполі близьких

«Боляче бачити, як твоя мама помирає на твоїх очах. А братик приходить до неї і каже: «Мамочка, не спи, замерзнеш»

16-річна Катя, якій пощастило вибратися з Маріуполя разом із маленьким братиком, перед тим переживши смерть матері, поділилася спогадами про страшні дні блокади. Розповідь Катерини опублікувала Віра Хвуст, яка збирає розповіді про пережите під час війни, яку Росія розв'язала проти України.

«Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: «Мамочка, не спи, ты замёрзнешь». И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за три дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит, и её не стоит будить. Но кажется он всё понял. Понял ещё когда умерла наша соседка, а мы не могли её вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля её вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком.

…трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали – меня несколько раз чуть не стошнило.

Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я. Дядя Коля даже курить бросил, что бы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и убрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.

Я ненавижу россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? «Катя? Какая ещё Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?». А потом написал с левого номера «Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть».

Я ненавижу их! Это же была его родная сестра?! Как так можно?

… знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день спускаться в подвал нового дома и ложить цветы.

А ещё страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, что бы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей и стариков и даже трупы.

Если Бог есть, почему Он это допускает?

Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят наверное. И я возможно не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу.

… обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети – я буду их обнимать круглосуточно»…