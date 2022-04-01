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    Київщина: ЗСУ звільнили селище Бородянка

    Наші захисники біля спаленого окупантами поліцейського відділку в Бородянці - Київщина: ЗСУ звільнили селище Бородянка
    Наші захисники біля спаленого окупантами поліцейського відділку в Бородянці
    фото: armyinformcomua

    Українські військові взяли під контроль містечко

    Українські захисники продовжують звільняти міста й селища від російських окупантів. Сьогодні підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку в Бучанському районі Київської області. Про це пише Twitter-акаунт ArmyInform.

    Наразі деталі не розкривають.

    На фотографії українські захисники позують з прапором України на фоні відділку поліції у Бородянці, який був спалений російськими загарбниками.

    Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.

    Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

    Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

    Сьогодні військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото).

    Напередодні російські окупанти залишили весь Броварський район

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Київщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Київщина: ЗСУ звільнили селище Бородянка