Київщина: ЗСУ звільнили селище Бородянка

Наші захисники біля спаленого окупантами поліцейського відділку в Бородянці

Українські військові взяли під контроль містечко

Українські захисники продовжують звільняти міста й селища від російських окупантів. Сьогодні підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку в Бучанському районі Київської області. Про це пише Twitter-акаунт ArmyInform.

Наразі деталі не розкривають.

На фотографії українські захисники позують з прапором України на фоні відділку поліції у Бородянці, який був спалений російськими загарбниками.

Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

Сьогодні військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото).

Напередодні російські окупанти залишили весь Броварський район

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