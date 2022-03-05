Бородянки немає, вона знищена російською армією – Кулеба (фото)
Бородянка перебуває під контролем окупантів
Російські окупаційні війська майже повністю знищили смт Бородянка в Київській області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба ввечері 5 березня в ефірі телеканалу.
«Бородянки немає, вона майже повністю знищена. Центр міста – це просто жах. На жаль, сьогодні Бородянка знаходиться під контролем російських військ. Тому там ситуація дуже важка», – розповів він.
Раніше повідомлялося, що під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.
3 березня Києво-Святошинське відділення Фонду соціального страхування у Київській області повідомляло, що ситуація в Бучанському районі Київщини залишається напруженою. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів окупантів є великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. За даними відомства, було евакуйовано близько 200 людей.
5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців.
Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.
Увечері стало відомо, що підрозділ кадирівців, який сьогодні захопив психоневрологічний диспансер у Бородянці, звільнив людей.