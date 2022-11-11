Ворог атакував енергооб’єкти: що сьогодні буде зі світлом у столиці

Відключення світла у столиці буде відбуватися будемо не за графіком

У Києві сьогодні будуть застосовані екстрені відключення у значних обсягах

Відключення електроенергії у Києві сьогодні, 11 листопада, відбуватиметься не за графіком. Адже вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України, тож потрібно економити. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Ранок. Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», – написав Коваленко.

Раніше керівник Yasno анонсував зміни щодо інформування про відключення світла. Раніше «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями.

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