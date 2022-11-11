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Ворог атакував енергооб’єкти: що сьогодні буде зі світлом у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог атакував енергооб’єкти: що сьогодні буде зі світлом у столиці
Відключення світла у столиці буде відбуватися будемо не за графіком
фото з відкритих джерел

У Києві сьогодні будуть застосовані екстрені відключення у значних обсягах

Відключення електроенергії у Києві сьогодні, 11 листопада, відбуватиметься не за графіком. Адже вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України, тож потрібно економити. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Ранок. Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах –  тобто ми будемо не у графіках», – написав Коваленко.

Раніше керівник Yasno анонсував зміни щодо інформування про відключення світла. Раніше «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями. 

Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: Київ

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