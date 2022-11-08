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Чому світло відключають не за графіком: директор Центру дослідження енергетики дав пояснення

Надія Клочко
glavcom.ua
Чому світло відключають не за графіком: директор Центру дослідження енергетики дав пояснення
Олександр Харченко зазначає, що українці мають бути готовими до нових атак ворога на енергетику
фото з відкритих джерел

Неможливо запланувати російські обстріли

Графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями, оскільки енергетикам невідомий точний час атак ворога по енергосистемі. Таке пояснення дав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За словами Харченка, наразі усі відключення – контрольовані, а витривалості української енергосистеми достатньо для того, аби не допустити блекауту.

«Питання, чому графіки відключень не збігаються з реальними відключеннями, я чую часто. Але точний графік відключень можливий лише за умови, коли ми знатимемо точний час атаки по енергосистемі та її результативність. Але зауважу, що для доведення Києва до блекауту уряд Москви має працювати утричі ефективніше. Водночас ми маємо бути готові до нових атак і таких ситуацій. Зараз йдеться про виживання, а не про комфорт», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. 

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему. 

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Теги: війна енергетика електроенергія

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