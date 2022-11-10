Євросоюз може зашкодити розвитку водневої енергетики

Німеччина може провалити водневу стратегію з вини Євросоюзу

Дослідження Кельнського університету показало, що Німеччина може не досягти своїх водневих цілей до 2030 року, адже інвесторів відштовхує незрозуміла стратегія законодавців щодо «зеленого» палива.

Як повідомляє Екополітика, заплановані проєкти зможуть забезпечити лише 5,6 гігават потужності до кінця десятиліття, а цільовий показник – 10 ГВт.

Наразі потужність виробництва водню з використанням відновлюваної енергії становить лише 0,95 гігават. Країна планує субсидії для стимулювання переходу на «зелений» водень, який вважається ключовим рішенням для подолання залежності від викопного палива, декарбонізації промисловості та транспорту, а також для досягнення кліматичних цілей Німеччини.

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Однак дослідники виявили, що в Євросоюзі не існує узгодженого визначення поняття «паливо», що обмежує інвестиційні рішення, оскільки оператори не знають, чи відповідають їхні заводи критеріям. Фахівці енергетичної німецької компанії EON попередили, що інвестиції в мережеву інфраструктуру можуть бути збентежені проєктом пропозицій ЄС щодо включення водню в правила газового ринку. Так Єврокомісія планує відокремити водневі мережі від операторів газових мереж та розділити бізнес з виробництва та постачання енергії.

«Повинна бути можливість зберегти газові та водневі мережі в рамках однієї компанії, – сказав член правління EON Патрік Ламмерс. – Інакше оператори газових мереж втратять стимули перепрофілювати свою інфраструктуру на водень».

Така пропозиція ЄС ще обговорюється.

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

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