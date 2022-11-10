Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Євросоюз може зашкодити розвитку водневої енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євросоюз може зашкодити розвитку водневої енергетики
Наразі потужність виробництва водню з використанням відновлюваної енергії становить лише 0,95 гігават
фото: dpa

Німеччина може провалити водневу стратегію з вини Євросоюзу

Дослідження Кельнського університету показало, що Німеччина може не досягти своїх водневих цілей до 2030 року, адже інвесторів відштовхує незрозуміла стратегія законодавців щодо «зеленого» палива.

Як повідомляє Екополітика, заплановані проєкти зможуть забезпечити лише 5,6 гігават потужності до кінця десятиліття, а цільовий показник – 10 ГВт.

Наразі потужність виробництва водню з використанням відновлюваної енергії становить лише 0,95 гігават. Країна планує субсидії для стимулювання переходу на «зелений» водень, який вважається ключовим рішенням для подолання залежності від викопного палива, декарбонізації промисловості та транспорту, а також для досягнення кліматичних цілей Німеччини.

Однак дослідники виявили, що в Євросоюзі не існує узгодженого визначення поняття «паливо», що обмежує інвестиційні рішення, оскільки оператори не знають, чи відповідають їхні заводи критеріям. Фахівці енергетичної німецької компанії EON попередили, що інвестиції в мережеву інфраструктуру можуть бути збентежені проєктом пропозицій ЄС щодо включення водню в правила газового ринку. Так Єврокомісія планує відокремити водневі мережі від операторів газових мереж та розділити бізнес з виробництва та постачання енергії.

«Повинна бути можливість зберегти газові та водневі мережі в рамках однієї компанії, – сказав член правління EON Патрік Ламмерс. – Інакше оператори газових мереж втратять стимули перепрофілювати свою інфраструктуру на водень».

Така пропозиція ЄС ще обговорюється.

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Харченко зазначає, що українці мають бути готовими до нових атак ворога на енергетику
Чому світло відключають не за графіком: директор Центру дослідження енергетики дав пояснення
8 листопада, 18:34
Обладнання, необхідне Україні для ремонту електромереж, у дефіциті
Місяць енергетичного терору. Підсумки і прогнози Енергетична безпека
8 листопада, 08:00
Радник голови Офісу президента запропонував план протидії енергетичній кризі, яку намагається зчинити РФ
Банкова повідомила, як здолати «енергетичний геноцид» Росії
6 листопада, 17:03

Новини

Євросоюз може зашкодити розвитку водневої енергетики
Євросоюз може зашкодити розвитку водневої енергетики
Японці створили сонячні панелі, які можуть замінити вікна
Японці створили сонячні панелі, які можуть замінити вікна
«Зелена» енергетика. Греція заявила про дивовижне досягнення
«Зелена» енергетика. Греція заявила про дивовижне досягнення
Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики
Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики
Китай планує побудувати у відкритому морі надпотужну вітряну електростанцію
Китай планує побудувати у відкритому морі надпотужну вітряну електростанцію
ЄС заощадив €11 млрд на імпорті вуглеводнів завдяки «зеленій» енергетиці
ЄС заощадив €11 млрд на імпорті вуглеводнів завдяки «зеленій» енергетиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
30K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
15K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
14K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту