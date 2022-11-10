Керівник Yasno анонсував зміни щодо інформування про відключення світла

Для зручності споживачів на сайті Yasno найближчим часом публікуватиметься інформація про графік імовірних аварійних відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко у Facebook.

Очільник енергокомпанії зазначив, що сьогодні у Києві не застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії. Також відключення світла відбуватимуться за погодинними графіками і завтра.

«Сьогодні, в столиці в рамках стабілізаційних графіків без світла було 746 393 домогосподарства. Система стабільна – жодних екстрених відключень не застосовувалося. Минув рівно місяць з того часу, як терористи завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За цей час енергетики провели колосальну роботу, аби зберегти світло в домівках якомога більшої кількості українців і забезпечити цілісність енергосистеми. Ця робота не припиняється ні на хвилину. Енергетики працюють цілодобово», – зазначив він.

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Коваленко також повідомив, що триває робота над удосконаленням графіків відключень і системи інформування, аби мінімізувати незручності. Він анонсував, що уже найближчим часом компанія публікуватиме графіки не тільки погодинних, а й аварійних відключень світла.

«Сьогодні регулятор, НКРЕКП, дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни. Тож для зручності споживачів найближчим часом ми будемо підтягувати таку інформацію в графік імовірних відключень на сайті Yasno. Така інформація дасть більше розуміння, як діяти далі та до кого звертатися із запитаннями, якщо відключення затягуються», – написав гендиректор Yasno.

Нагадаємо, як розповів раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, щоби відновити нормальну подачу електроенергії, Україні необхідно від трьох до п’яти тижнів – за умови, що у цей період не буде обстрілів і нових пошкоджень.

Також «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що найскладніша ситуація із постачанням електроенергії спостерігається у Києві, Київській та Харківській областях.