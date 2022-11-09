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Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Президент заслухав інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України
Офіс президента

Учасники розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів. Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду. Крім того, учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак, та заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України. Також були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. 

Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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