Вперше за кілька років у травні в «Жулянах» упав пасажиропотік



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Загальна кількість пасажирів в останньому місяці весни склала 229,4 тисяч

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) показав невелике падіння пасажиропотоку в травні 2019 року на 0,6% в порівнянні з травнем 2018 року.

Така ситуація спостерігається вперше за кілька років (за винятком періоду ремонту смуги у 2017 році). До цього моменту повітряні ворота показували хорошу динаміку зростання.

Подібна ситуація виникла після переходу лоукоста SkyUp і деяких невеликих чартерних перевізників в аеропорт «Бориспіль».

Загальна кількість пасажирів в останньому місяці весни склала 229,4 тисяч, з них 223,8 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами, 5,6 тис. пасажирів - вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами.

Кількість обслужених рейсів у травні 2019 року склала 2 565 на приліт і виліт, що на 13,8% менше показника травня 2018 року. З них 2 150 рейсів були міжнародними, 415 рейсів - внутрішніми.

Найбільш популярними міжнародними напрямками з аеропорту «Київ» у травні 2019 року стали Мінськ, Варшава, Рим, Відень, Берлін, Анкара, Франкфурт-на-Майні.

У період з січня по травень 2019 року аеропорт обслужив 1,083 млн пасажирів, що на 26,5% перевищило результат за аналогічний період минулого року. 1,056 млн пасажирів скористалися міжнародними рейсами, 27,2 тис. пасажирів - внутрішніми рейсами.

Загальна кількість рейсів на приліт і виліт в аеропорту за 5 місяців 2019 року зросла на 10,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 11 580. З них 9 724 були міжнародними, 1 856 - внутрішніми.

Найбільш популярними міжнародними напрямками аеропорту в січні-травні 2019 року стали Шарм-ель-Шейх, Варшава, Мінськ, Анкара, Відень, Берлін і Рим.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 2 червня 2019 року обслужив 51,853 тис. пасажирів.

Джерело: avianews.com