Близько 100 тисяч. Аналітики порахували, скільки коштує родині перший рік життя малюка



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Молодим батькам доведеться витрачати чималі гроші, щоб заабезпечити немовля усім необхідним

У 2020 році розмір допомоги держави на дитину становить 41280 гривень, і вона виплачується протягом трьох років

Поява у родині немовляти суттєво збільшує статтю сімейних витрат. Крім регулярних витрат на харчування, одяг і підгузники батькам не уникнути великих покупок — дитяче ліжечко, пеленальний столик, візок тощо.

Підсумовуючи всі покупки, пов’язані з вагітністю і першим роком життя дитини, можна сказати, що витрати на базовий набір складають 84 000 гривень, а на розширений — 138 300 гривень.

Про це повідомляють аналітики Picodi.com.

Під час вагітності майбутній мамі потрібно додати в свій гардероб або спеціальний одяг з еластичними вставками, або просто речі більшого розміру. Базовий набір такого одягу може коштувати 14800 грн. Розширений набір – 28100 грн.

Сумка в пологовий будинок типу «стандарт» з усім необхідним для мами і дитини на час перебування в пологовому будинку обійдеться в 1100 гривень, а «преміум» — в 1600 гривень. Такі сумки можна сформувати самостійно, зібрати на замовлення або купити готові.

Оснащення будинку до появи нового члена сім’ї вимагатиме відчутних витрат – 14800 або 28100 грн.

Транспорт для немовляти: візок 2в1 і автокрісло можуть коштувати 16000 грн. Якщо у вас особливі вимоги до візка і ви хотіли б додати до засобів пересування слінг і ергорюкзак, то вартість зростає до 28200 грн.

Річний запас косметики, побутової хімії та підгузників, залежно від вибору та фінансових можливостей, коштуватиме 12500 або 27500 грн.

Витрати на харчування за шість місяців становлять 20-25% від усієї суми витрат: в 22600 і 27200 грн обійдеться дитяче харчування загальнодоступного і преміум сегментів. Одяг – 11400 грн.

Як відомо, в Україні передбачено отримання грошової допомоги при народженні дитини. У 2020 році розмір допомоги становить 41280 гривень, і вона виплачується поступово, поки дитині не виповниться 3 роки.

За перший рік батьки отримають 20 640 грн – ця сума покриває четверту частину витрат на базовий набір.

Також батькам покладається одноразова натуральна допомога «пакет малюка» – набір необхідних новонародженому на перший час речей вартістю 5000 гривень.