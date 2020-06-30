На Волині від Covid-19 померла породілля: без мами лишилося п’ятеро дітей



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Окрім новонародженої, без матері залишилося ще четверо дітей

Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації, діагноз Covid-19 не підтверджено

У Волинській обласній лікарні від ускладнень коронавірусу померла породілля з Рівненщини. Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвин, коронавірус у 39-річної жінки, яка приїхала народжувати до Луцька, виявили після пологів і одразу перевели її до Волинської обласної клінічної лікарні.

За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, жінка два дні перебувала в реанімації. Вона надійшла до медзакладу з низькою сатурацією кисню, мала слабковиражену супутню патологію.

Як повідомляється на сторінці у Facebook Луцького клінічного пологового будинку, вагітна з Млинівського району Рівненської області 22 червня під час консультації у Волинському обласному перинатальному центрі була оглянута лікарями і направлена в обласну інфекційну лікарню. Там їй зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і відправили до пологового.

«23 червня жінці проведено кесарів розтин згідно акушерських показів. Народилася дитина у тяжкому стані. У зв'язку з погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом Covid-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели до обласної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в дописі, 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою. Коронавірус у неї не підтверджено.

Голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області, де проживала 39-річна жінка, Микола Костюкевич у Facebook написав, що, окрім новонародженої дівчинки, без матері залишилося ще четверо дітей. Він додав, що лікарі майже шість днів боролися за життя жінки, але, на жаль, вона померла.

«Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів», - зазначив Костюкевич.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.



