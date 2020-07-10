У Вінниці жінці довелося народжувати під дверима закритого на карантин пологового



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Пологи у дружини довелося приймати чоловікові

Пологовий будинок закритий на дезінфекцію у зв'язку з коронавірусом вже кілька днів, але жінці про це ніхто не повідомив

У Вінниці сталася шокуюча історія з вагітною жінкою. Так, місцевій жительці Олені довелося народжувати дитину під пологовим будинком №1 через відсутність лікарів. Самі пологи прийняв чоловік вагітної.

Про цю історію Олена розповіла блогерці Аліні Шаманській, пише Vinnytsianews.

«Почалися перейми... Ми взяли сумки і були готові. Поїхали в пологовий будинок спокійно і цілеспрямовано. Чоловік вивантажив сумки і поставив на стіл, який стояв при вході. Я дзвоню, стукаю і ніхто не відповідає... Я кажу чоловікові: вже все, вже сильно прихоплює», - розповіла Олена.

Потім чоловік побіг у гінекологічне відділення. Після тривалих дзвінків і стукоту чере двері у нього запитали, чого він хоче. На його фразу «у мене народжує дружина» йому відповіли, що пологовий будинок закритий на дезінфекцію в зв'язку з коронавірусом вже кілька днів.

До слова, до вагітної під час переймів і пологів так і ніхто не вийшов. Жінці довелося лягти на стіл і народжувати прямо перед пологовим відділенням, який виявився дуже доречним на вулиці.

«Я кричу: люди, я народжую... Сказала чоловікові, щоб приймав пологи, які були стрімкими... Вийшла голова, перейми йдуть, але дитина не виходить. Ця дитина вже червоніла, синіла і чорніла. Чоловік бере за плече і дістав цю дитину. Але якби він розгубився, то дитини б уже не було», - розповіла мама.

Медсестри з гінекологічного відділення вже вийшли тоді, коли Олена народила. Вони навіть не поцікавилися, як пройшли пологи у мами. І весь час повторювали: «Чого ви сюди приїхали? Тут же закрито». Однак вагітна не отримувала ніяких повідомлень про закриття пологового будинку.

«Вони переклали мене через 10 хвилин на каталку. Не могли відкрити двері і збагнути, куди мене везти. Навіть просили чоловіка вирвати замок в пологову кімнату», - говорить Олена.

До слова, Олена так і не подзвонила своєму лікареві, щоб розібратися в ситуації. «Дитина здорова і це найголовніше. Ми вже не хочемо ніяких розбирань», - пояснила жінка.