Кияни вже несуть ялинки на утилізацію: як переробляють дерева (фото)

Наразі кияни здали в пункти з утилізації близько 800 новорічних дерев

У Києві презентували цикл екологічної переробки хвойних новорічних дерев. З 1 січня до 1 лютого кияни мають змогу утилізувати новорічні дерева з користю для екології міста. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів.

«Уже шостий рік поспіль районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень із початку року відкривають пункти збору та утилізації новорічних дерев. Таким чином ми даємо змогу деревам, які прикрашають наші оселі у свята, бути корисними і після них. Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від мешканців міста понад 14 тисяч ялинок на утилізацію, у 2019-му – 5 тисяч. Кияни долучаються до екологічних ініціатив та підтримують цю традицію», – зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Усі зібрані дерева перероблюють на спеціальному механізмі – для подальшого утримання зелених зон міста.

«На сьогодні кияни здали в пункти з утилізації новорічних дерев близько 800 ялинок, сосен, смерек. Цифра менша, ніж минулого року. По-перше, ще не завершилися новорічні свята – попереду ще Водохреща. Після свят ялинки почнуть уже масово виносити та здавати в пункти утилізації. По-друге, все більшої популярності набувають живі ялинки в горщиках, які за умови правильного догляду потім можна висадити на вулиці. Подрібнені на щепу хвойні дерева принесуть користь для інших рослин, а саме: мульчування лунок вічнозелених рослин. Це дозволяє захистити ґрунт від промерзання взимку, зберегти водний баланс, а в теплу пору року захищає ґрунт від пересихання і перегріву. Крім того, мульча підвищує ефективність дії мінерального живлення», – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Нагадаємо, свої сосни, ялинки, смереки можна принести до 15 пунктів збору, що відкрили в кожному районі столиці. Дивіться мапу розташування пунктів прийому ялинок.

Працюють пункти у будні з 7 ранку до 22 години.