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    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021

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    Парад стартував із Софійської площі, його учасники проїдуть центральними вулицями міста і завершать акцію у парку Муромець - У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021

    Парад стартував із Софійської площі, його учасники проїдуть центральними вулицями міста і завершать акцію у парку Муромець

    Фото з відкритих джерел

    Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко

    У Києві розпочався Всеукраїнський велодень-2021, в рамках якого проходить масштабний парад велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту.

    У заході беруть участь кілька тисяч осіб.

    Парад стартував із Софійської площі, його учасники проїдуть центральними вулицями міста і завершать акцію у парку Муромець, де відбудеться фестиваль велосипедистів.

    Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко. «Велоспільнота набагато більша, ніж на цій площі. Нас десятки, сотні тисяч тільки у нашому улюбленому місті. Ми будемо робити все, щоб пропагувати і долучати наших друзів, знайомих, дітей до того, щоб вони вели здоровий спосіб життя», – сказав Кличко під час виступу.

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    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021
    Фото Тетяни Зайченко/Главком

    Він закликав велоспільноту та небайдужих громадян активно долучатися до розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та пропонувати свої проєкти для її покращення.

    Організатори заходу наголошують, що метою акції є привернення уваги суспільства, влади та ЗМІ до необхідності створення інфраструктури, зручних та безпечних умов для сталого розвитку екологічного транспорту в містах України. Адже кількість користувачів легкого персонального транспорту (велосипедів, електросамокатів, моноколіс тощо) стрімко зростає.

    Учасники цьогорічного Велодня мають конкретну вимогу – облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста. Для того, щоб продемонструвати київській владі наскільки це важливо, участь у параді беруть велосипедисти з різних районів міста.

    Як повідомлялося, сьогодні, 5 червня у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.

    Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, в Києві відбудеться «Всеукраїнський велодень» та концерт «Зірки світової опери». Через ці масові заходи внесли зміни в роботу наземного транспорту.

    Теги: Віталій Кличко ЗМІ Київ акція мер парад фестиваль концерт
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    У Києві стартував Всеукраїнський велодень-2021