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    Вулиці і сквери в Києві назвуть іменами видатних українців і Героїв (перелік)

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    У Києві з'являються нові вулиці і сквери - Вулиці і сквери в Києві назвуть іменами видатних українців і Героїв (перелік)
    У Києві з'являються нові вулиці і сквери
    Фото: Київрада

    Депутати Київради дали назви двом вулицям і трьом скверам

    У Києві з’являться вулиці Авіаконструктора Петра Балабуєва і Лідії Пономаренко. Також буде присвоєно ім’я В’ячеслава Веремія безіменному скверу у Деснянському районі та ім’я Максима Шаповала скверу у Солом’янському районі. Такі рішення були ухвалені сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали більшість депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

    Так, у Деснянському районі вулицю названо на честь Лідії Пономаренко – української геодезистки, києвознавці та дослідниці топонімії Києва. А у Святошинському районі з’явиться вулиця Авіаконструктора Петра Балабуєва – українського авіаконструктора, Героя України.

    Депутати підтримали рішення про присвоєння імені В’ячеслава Веремія безіменному скверу в Деснянському районі: на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14. В’ячеслава Веремія – український журналіст, Герой Небесної сотні, посмертно удостоєний звання Герой України.

    Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11-13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я Максима Шаповала – Героя України (посмертно), розвідника, генерал-майора Збройних сил України (посмертно), який загинув внаслідок терористичного акту.

    А сквер на Володимирському проїзді (між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською) у Шевченківському районі носитиме ім’я Миколи Макаренка – українського археолога та мистецтвознавця, жертви сталінського режиму.

    Як повідомлялося, столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Також комісія підтримала перейменування низки вулиць і двох площ.

    Крім того, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. А школі №29 І-ІІІ ступенів Оболонського району Києва імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

    Теги: Київ Київрада Герой України вулиця
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    Вулиці і сквери в Києві назвуть іменами видатних українців і Героїв (перелік)