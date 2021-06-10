Київ закуповує десять поїздів для метро за кошти ЄБРР

Київ планує до кінця 2021 року укласти контракт на придбання нових вагонів для метро

Тендерна процедура закупівлі поїздів проходить на майданчику ЄБРР

Для київського метрополітен закуповують нові вагони за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі до 50 млн євро. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 73 депутати.

За словами директора КП «Київський метрополітен», депутата Київської міської ради, члена Постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Віктора Брагінського, депутати затвердили кредитний договір, договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту та договір про погашення заборгованості, укладені цього року у рамках підготовки інвестиційного проєкту «Модернізація міського транспорту м. Києва II».

«Місто продовжує процедуру отримання нових вагонів метрополітену за кредитом ЄБРР. Нагадаю, що 50 вагонів закуповується 2 лотами: 5 поїздів із окремих вагонів та 5 поїздів – із прохідними вагонами. Тендерна процедура проходить на майданчику ЄБРР. Наразі перший етап завершено. Проходить опрацювання пропозицій учасників», – повідомив Брагінський.

Нагадаємо, що в лютому цього року Київрада надала гарантії ЄБРР для отримання Києвом кредиту на нові вагони метро. Як зауважив директор Департаменту фінансів Володимир Репік, реалізація цього інвестиційного проєкту матиме відчутний ефект вже в короткостроковій перспективі і дасть можливість поліпшити транспортне обслуговування киян і гостей столиці.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року Європейський банк реконструкції та розвитку та Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.

За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років.

Нагадаємо, починаючи з 2019 року за підтримки ЄБРР столиця розпочала реалізацію низки важливих проектів в рамках програми «Зелені міста». Проекти стосуються розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Загальна сума проектів складає 320 млн євро, зокрема, 180 млн євро – на модернізацію міського транспорту та 140 млн – на модернізацію системи централізованого теплопостачання столиці.