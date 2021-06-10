Київ виділить кошти на оздоровлення дітей столичної області: хто отримає гроші

У бюджеті Києва передбачені кошти для придбання путівок на оздоровлення терміном на 10 днів

Кожна дитина, що мешкає на території селищ Київської області, де розміщені об‘єкти, які належать до сфери управління Києва, зможе отримати 8 тис. грн на оздоровлення. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 87 депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, реалізація даного рішення буде сприяти покращенню якості оздоровлення дітей територіальних громад сіл Київської області.

«Діти потребують якісного відпочинку. Окрім базових заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, їм необхідна активна соціальна взаємодія. Ми дбаємо про оздоровлення дітей територіальної громади сіл Київської області, на території яких розміщені об'єкти міста Київ, тому передбачаємо в бюджеті Києва видатки у розмірі із розрахунку 800 грн на добу на одну дитину для придбання путівок на оздоровлення терміном на 10 днів», – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, за попередні роки з бюджету Києва також виділялись додаткові дотації на оздоровлення сільським радам Київської області. Так у 2018 році кошти виділялись з розрахунку 2545,70 грн на дитину, а у 2020 – 3391,70 грн.

Як повідомлялося, дитячі оздоровчі табори цього літа працюватимуть за правилами минулого року.

Торік в Україні лише з 1 серпня відкрили дитячі табори в регіонах із «зеленої» та «жовтої» зон.