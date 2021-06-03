Низка вулиць і дві площі в Києві змінять назви

Громада Києва вже давно висловилась за створення скверу імені Василя Сліпака

У Києві офіційно з'явиться сквер імені Васила Сліпака

Столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти», – зазначила Марина Хонда.

Комісія присвоїла нові назви одній вулиці та двом площам:

проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;

безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;

безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви «площа Відрадна».

Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків:

перейменування вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

перейменування провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

перейменування вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

перейменування вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

перейменування вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

перейменування провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

перейменування вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

перейменування вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

перейменування провулку Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

Також, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. А школі №29 І-ІІІ ступенів Оболонського району Києва імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.