Арештували грузина, який на ринку на Лісовій побив пенсіонера

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Підозрюваний у побитті пенсіонера громадянин Грузії

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 24-річному громадянину Грузії, який в результаті конфлікту спричинив 64-річному киянину черепно-мозкову травму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Подія сталася 26 травня на території торгівельного центру «Bazar». Як з’ясувалося, літній чоловік відреагував на зневажливе ставлення робітника ринку до жінки та зробив йому зауваження. Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України, тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганство), вчиненому групою осіб.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 26 травня у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

27 травня до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка поліцією.

Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро «Лісова» постраждало троє правоохоронців. Після погрому столична поліція затримала 34 особи.