Як економити кошти на сплаті за тепло? Кличко дав киянам підказку

У Києві діє програма з підвищення енергоефективності будинків

Київ розширив програму з енергоефективності будинків 70/30. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що з 2014 року Київ запровадив програму з підвищення енергоефективності будинків ОСББ та ЖБК. Її учасником може стати будь-який будинок столиці, де створене ОСББ чи ЖБК, і який подасть свій проєкт із модернізації для участі в конкурсі.

«Мета проєкту – заохотити мешканців до реалізації енергоефективних заходів, що дозволять економити тепло в будинку і відповідно – кошти на сплаті за нього. Завдяки цій програмі Київ є лідером у впровадженні проектів із енергоефективності», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що мешканці столичних будинків зменшують обсяги використання енергоресурсів у 2-3 рази та поліпшують технічний стан і комфорт своїх будинків.

Так, наприклад, міською програмою співфінанасування «70/30» вже скористалися мешканці 600 будинків столиці.

«І місто продовжить цю програму. Особливо зараз ми повинні допомагати киянам економити. Тому столиця розширює програму. З весни цього року в ній беруть учать не тільки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а й кооперативні будинки», – повідомив Кличко.

Зважаючи на протиепідемічні обмеження, прийом проєктів для участі в конкурсі відбувається за попереднім записом і триватиме до 30 грудня за адресою: вул. Велика Житомирська, 15-А, каб. 9.

Умови конкурсу та перелік необхідних документів можна знайти на сайті «Школи обізнаного киянина».

«Тож долучайтеся до програми і економте кошти на сплаті за тепло», – закликав киян Кличко.