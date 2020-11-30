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    Як економити кошти на сплаті за тепло? Кличко дав киянам підказку

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    Міською програмою співфінанасування &laquo;70/30&raquo; вже скористалися мешканці 600 будинків столиці - Як економити кошти на сплаті за тепло? Кличко дав киянам підказку
    Міською програмою співфінанасування «70/30» вже скористалися мешканці 600 будинків столиці
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У Києві діє програма з підвищення енергоефективності будинків

    Київ розширив програму з енергоефективності будинків 70/30. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    Він зазначив, що з 2014 року Київ запровадив програму з підвищення енергоефективності будинків ОСББ та ЖБК. Її учасником може стати будь-який будинок столиці, де створене ОСББ чи ЖБК, і який подасть свій проєкт із модернізації для участі в конкурсі.

    «Мета проєкту – заохотити мешканців до реалізації енергоефективних заходів, що дозволять економити тепло в будинку і відповідно – кошти на сплаті за нього. Завдяки цій програмі Київ є лідером у впровадженні проектів із енергоефективності», – підкреслив Кличко. 

    Він зазначив, що мешканці столичних будинків зменшують обсяги використання енергоресурсів у 2-3 рази та поліпшують технічний стан і комфорт своїх будинків.

    Так, наприклад, міською програмою співфінанасування «70/30» вже скористалися мешканці 600 будинків столиці.

    «І місто продовжить цю програму. Особливо зараз ми повинні допомагати киянам економити. Тому столиця розширює програму. З весни цього року в ній беруть учать не тільки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а й кооперативні будинки», – повідомив Кличко.  

    Зважаючи на протиепідемічні обмеження, прийом проєктів для участі в конкурсі відбувається за попереднім записом і триватиме до 30 грудня за адресою: вул. Велика Житомирська, 15-А, каб. 9.

    Умови конкурсу та перелік необхідних документів можна знайти на сайті «Школи обізнаного киянина». 

    «Тож долучайтеся до програми і економте кошти на сплаті за тепло», – закликав киян Кличко. 

    Теги: Віталій Кличко Київ енергетика опалювальний сезон опалення кияни будинок
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