Кличко розповів про ситуацію з епідемією коронавірусу в Києві (відео)
Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Крім коронавірусу, у Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення корона вірусу. Брифінг перекладатиметься жестовою мовою.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки хворих на грип та ГРВІ у столиці;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин;
- про програму з енергоефективності у столиці.
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.
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