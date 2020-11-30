Кличко розповів про ситуацію з епідемією коронавірусу в Києві (відео)

Крім коронавірусу, у Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення корона вірусу. Брифінг перекладатиметься жестовою мовою.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки хворих на грип та ГРВІ у столиці;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про програму з енергоефективності у столиці.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

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