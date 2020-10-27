Киянам пояснили, як замовити повірку лічильників води та опалення



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Повірку лічильників можна замовити онлайн

Усі прилади обліку раз на чотири роки або з періодичністю, що вказана у паспорті приладу, обов’язково мають бути вчасно повірені. Про це нагадує киянам КК «Центр комунального сервісу». Такі вимоги визначені в Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Щоб замовити повірку лічильників води та опалення, достатньо залишити заявку за посиланням: https://cks.com.ua/services/request.

Замовляючи повірку через сайт ЦКС, потрібно вказати контактні дані, кількість лічильників та обрати вид послуги: повірка з демонтажем або без демонтажу.

Також можна обрати опцію, щоб інформація за результатами повірки була внесена у програмний комплекс виконавців послуг, а свідоцтва про проходження повірки – доставлені у поштову скриньку за обраною адресою (послуга «клієнт-сервіс») або після проходження повірки самостійно надіслати фото чи скан-копії свідоцтв про придатність приладів обліку, актів виконаних робіт при проведенні повірки та фото лічильників на поточну дату:

через месенджер у Facebook;

за допомогою Skype.

До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.