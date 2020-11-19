Як Київ відзначить День Гідності та Свободи (програма)

У столиці відбудуться меморіальні та культурно-мистецькі заходи

У суботу, 21 листопада, Київ відзначатиме День Гідності та Свободи. В усіх районах столиці триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, церемонії покладання квітів. Участь у подіях – зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні – візьмуть представники виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і духовенства, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, родини Героїв Небесної сотні, учасники антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Програма заходів

20 листопада з нагоди пам’ятного дня на Хрещатику, 36 транслюватимуть тематичні відео- та фотоматеріали.

20-22 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбуватиметься фотовиставка «Майдан – фортеця духу».

21 листопада о 10:00-11:00 триватимуть молебень і покладання квітів біля каплиці архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, 6 (станція метро «Хрещатик», верхній вихід).

21 листопада до 19:00 можна буде долучитися до екскурсійних програм: оглянути експозицію «Назустріч свободі», пройти маршрутом «Місця Революції Гідності» у центрі столиці. А протягом дня відвідати тематичні виставки у просторі «М³: Майдан. Меморіал. Музей» («Куб») на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності.

21 листопада – 15 березня за сприяння Київської міської державної адміністрації на Майдані Незалежності організують виставковий проєкт «Століття незламних» (довкола Монумента Незалежності).

21-30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва можна буде ознайомитись із архівними документами «До Дня Гідності та Свободи». А в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих – побачити книжкову експозицію «Слава Героям!».

25 листопада до 7-ї річниці Революції Гідності в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» презентують військово-драматичний фільм «Мати Апостолів».

29 листопада представники київської молоді зустрінуться з лідерами Білоруського національно-визвольного руху та візьмуть участь у літературному вечорі на честь білоруського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча-шістдесятника Володимира Короткевича. Також протягом останнього місяця осені у навчальних закладах міста пройдуть різноманітні тематичні просвітницькі заходи.

Також до 7 річниці Революції Гідності стартувала соціальна кампанія «Вільні творити майбутнє».

День Гідності та Свободи в Україні відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та Революція гідності 2013 року.