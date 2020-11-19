Обшуки в музеї Революції Гідності: поліція повідомила деталі

Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів

Столична поліція спільно з представниками Служби безпеки України проводить слідчі дії у Національному музеї Революції Гідності у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної сотні – Музеєм Революції Гідності укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт.

На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Наразі на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду, слідчі поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України проводять обшуки в службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності, компанії-генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання інших доказів у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

Раніше генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводять обшуки в приміщеннях музею та вилучають документацію.

До слова, обшуки відбуваються напередодні Дня Гідності та Свободи в Україні.

День Гідності та Свободи в Україні відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та Революція гідності 2013 року.