Силовики прийшли з обшуком до Національного музею Революції гідності

На фото видно, як чоловік, імовірно зі слідчого управління, сидить за столом і заповнює якісь документи

Напередодні Дня Гідності та Свободи СБУ і поліція вирішила влаштувати обшуки в музеї Майдану

Генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло повідомив, що сьогодні зранку силовики проводять обшуки в приміщеннях музею та вилучають документацію. Він наголошує, що все це відбувається напередодні Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначається із 2014 року 21 листопада.

«Думав відкривати міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії». Але о 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національний музей Революції гідності • Maidan Museum», - повідомив він.

Слідчі вилучилиносії інформації і документацію фінансово-господарській діяльності. Пошивайло стверджує, що силовики вилучили документи неправомірно.

«Такі дії у переддень Дня Гідності та Свободи, коли основні заходи з відзначення річниці Майданів і резонансні заяви-звернення - на Музеї, це - випадковість?», - запитує директор музею.

День Гдності та Свободи в Україні відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та Революція гідності 2013 року.

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету Міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Після того як 29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Стало зрозуміло, що країна рухається до авторитаризму, засадничі принципи якого відчуло на собі українське суспільство: зневага до прав людини, корупція, свавілля правоохоронних органів, репресії проти незгідних. Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими.



18-20 лютого 2014 – в найтрагічніші дні Революції, сталися сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок, снайпери вбили десятки євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні.



Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. Україна вдруге отримала шанс для цивілізаційного вибору, демократії, очищення від впливу тоталітарного, людиноненависницького комуністичного минулого.



На відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів.



13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ «Про День Гідності та Свободи». Метою запровадження пам’ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму й мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.